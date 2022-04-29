JASONS超市更名Mia C'bon 全台展店拚年增20家

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（中央社記者曾智怡台北29日電）家樂福前年收購高端超市JASONS，品牌授權今年底到期，將改名為「Mia C'bon」，網羅超過82國、破萬種進口商品，更首聘「虛擬店長」機器人，穿梭店內推薦選物；首家門市位在台北天母西路，預計年底展店至少20家。

家樂福於2020年收購Dairy Farm集團在台惠康百貨全部股份，包含199家頂好超市、25家JASONS超市；JASONS品牌授權今年底到期，台灣家樂福總經理王俊超年初便透露，將改名、推出新品牌，朝「比高端超市更好」的方向前進。

如今新名字出爐，叫作「Mia C'bon」，首間門市位於台北天母西路，明天正式亮相。

Mia C'bon 透過新聞稿表示，Mia C'bon的名字設計歷經多次討論，「Mia」讀音近似台語的「東西」，能瞬間拉近與在地消費者之間的距離；Mia C'bon也乘載歐陸血統，「Mia」為義大利和西班牙文，意思是「我的」，「C'bon」則是法文「美好、美味」的意思，象徵Mia C'bon是一家既在地又國際的超市。

Mia C'bon 表示，團隊歷時一年、超過千位消費者調研，設計符合現代消費者價值觀與需求的頂級超市，首家天母店導入科技、情境體驗，不僅引進更多在地小農、友善動物的商品，也響應科技與永續，店內全面改用電子價標。

Mia C'bon「進口食品區」包含超過82國、1萬2000種熱銷與獨家進口商品，盼透過精緻選品，讓消費者能零時差、零距離與世界接軌，台北天母店更首聘「虛擬店長」機器人，為消費者推薦熱銷經典商品。

此外，Mia C'bon現場有專人烹調牛排，將牛排煎並切分剪成小塊、放入盒內，方便消費者直接在店內品嚐，或帶回家吃。另外，店內設有代削新鮮水果、提物服務，更提供免費禮盒，消費者可自組蘋果、梨子等水果，成為特色水果禮盒，還有滿額宅配及外送服務。

Mia C'bon今年將逐步插旗全台，預計每個月開1至2家，年底達超過20家。（編輯：楊凱翔）1110429