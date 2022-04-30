兒童染疫免驚 高雄長庚親子專責病房啟動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）由於幼童施打疫苗未普及，這波疫情變化也讓家長感到恐慌。為此高雄長庚醫院設置「親子專責病房」，讓需住院染疫孩童可由同時染疫或身為密切接觸者的居隔家屬入住接受治療。

高雄長庚醫院今天新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期在社區蔓延，國家的主人翁施打疫苗尚未普及，且小小孩口罩配戴也無法完全確實，讓兒童染疫人數持續增加，也因此住院需求提升。但是兒童無法單獨住院，需有熟識的成人陪同才能給予安全感和配合接受治療。

高雄長庚醫院兒科部是南部最大的醫療中心，有45名主治醫師、12個次專科；內科部過去更歷經SARS（嚴重急性呼吸道症候群）實戰，以及2年多來照顧COVID-19病人豐富經驗。因此召集兒科部和內科部共同規劃安排，設置「親子專責病房」，讓需要住院染疫兒童可由同時染疫或身為密切接觸者的居隔家屬同時入住並接受兒科部和內科部共同照護治療。

專責病房內科部副部長李禎祥表示，全院目前收治超過30組家庭，其中最多人口數是一家5口的確診家庭同住病室接受完善治療，由內科與兒科醫師共同診治，病童因為家屬陪同住院照顧，安全感的滿足也使他們的病況很快獲得改善；家屬也因為可在旁照料而心情舒緩。

兒童內科部醫師郭光哲表示，兒童染疫後的病情變化相當迅速，接受醫療團隊完善的治療和家人的同住照顧，對病情恢復和情緒的穩定相輔相成。

高雄長庚醫院院長王植熙呼籲，染疫的病童不用害怕，家屬也別擔憂，高雄長庚「親子專責病房」照護全家，並兼顧疫情控管及維護兒童福利。（編輯：孫承武）1110430