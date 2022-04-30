台鐵5/1停駛 花蓮火車站假日搭乘人數少2成

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台灣鐵路工會發起勞動節不加班，花蓮火車站30日搭車民眾不多，台鐵統計，搭車人數比以往週末人潮少約2成。中央社記者張祈攝 111年4月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，花蓮火車站今天搭車人數不多，台鐵統計，比以往週末人潮少約2成，明天花蓮站北上、南下車票仍有上千張訂票，1年內退票不收手續費。

記者實地走訪花蓮火車站，仍有零星搭車人潮，較往年連假、週末人潮明顯減少。在花蓮工作的陳姓上班族說，趁著休假回苗栗探親，知道台鐵明天停駛，不過原計畫就是5月2日回來，影響不大。

也有需往返北部工作的張姓縣民表示，受到台鐵5月1日停班影響，因假日國道車輛多，類火車或客運搭乘時間太久，只好改為當天往返早去晚回，認為有點不方便。

台鐵花蓮運務段長吳金添今天接受中央社記者採訪指出，一般假期搭車尖峰落在週五晚間、週六上午，根據觀察搭乘人數約少2成，推測因停班消息發布快，民眾選擇調整行程延後出遊。

台鐵花蓮站指出，5月1日當天約有2成人員排班出勤，協助類火車、區間車疏運，已與北花客運業者、類火車人員協調好上下車地點，且當天會有監理站、鐵警人員協助現場交管。

台鐵花蓮站指出，週末常設的花蓮火車站疫苗施打站，也因應明天搭乘類火車人潮，排隊方向稍有調整，避免站前空地壅塞，呼籲民眾務必遵守指示排隊。（編輯：謝雅竹）1110430