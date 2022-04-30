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網傳「黑月」 天文館：台灣2024或2037年才遇到

2022/4/30 16:41
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（中央社記者陳怡璇台北30日電）北市立天文館今天表示，網路近來與天象有關話題「黑月」，其實不是天文學用語，定義也有歧異，並因地區時差，發生時間也不相同，以台灣而言，下次出現為公元2024年或2037年。

台北市立天文館新聞稿指出，5月將有流星雨爆發、月掩金星等廣受矚目的天象，網路上卻出現另一個似乎與天象有關的陌生話題「黑月」。

天文館表示，「黑月」（Black Moon）並非天文學用詞，定義也有歧異，但最常被指為在同一個月中所發生的第2個「朔」。「朔日」是指農曆每月初一，在這一天月亮正好通過地球與太陽間，所以朝向地球的這一面因沒有陽光照射而看不到，稱為「朔月」或「新月」。

由於連續2次「朔」的時間間隔，即「朔望月」週期為29.5306天，所以除了2月之外，陽曆1個月內有可能出現2次「朔」，其中的第2個「朔」即稱為「黑月」，與1個月中出現的第2個滿月稱為「藍月」（Blue Moon）有異曲同工之妙。

「黑月」並非時常出現，天文館指出，平均來說每32個月才發生1次，台灣上次出現「黑月」是在2019年8月，下次將在2024年12月，而且由於時區差異，亞洲與歐美發生「黑月」及「藍月」的時間也不盡相同。

天文館表示，以這次為例，在台灣出現於5月1日凌晨4時28分的「新月」，歐美則是在4月30日；所以台灣的「黑月」落在5月30日，歐美卻是在4月30日。

天文館指出，「黑月」還有另一種說法，是指陽曆中整個月都沒有出現滿月的月份。這只可能發生在2月，而且每19年才會出現1次。

天文館表示，如果當年2月為「黑月」，則其前後2個月內必定會出現1次「藍月」，在此定義下，台灣上一次「黑月」發生在2018年，下次將在2037年。（編輯：戴光育）1110430

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