台中市府議會餐敘群聚 累計3局長、2議員等8人確診

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市府與議會餐敘群聚，已有3名局長、2名市議員、2名議會人員及1名運動局員工等8人確診，其中3局長確診須視訊辦公。另有1局長因遭匡列為自主健康監測，但可進入市府上班。

台中市長盧秀燕4月26日接見訪客，有1名訪客在27日核酸檢測（PCR）陽性確診。盧秀燕因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，進行「3+4」居家隔離，從今天開始自主防疫，快篩陰性。

另外，台中市政府與台中市議會教育文化委員會4月26日舉辦餐敘，餐會共有24人參加；29日曾參加餐會的台中市政府文化局長陳佳君、教育局長楊振昇先後確診，陳佳君案匡列2名親友，楊振昇案匡列2名親友及6名隨行同事。

曾參加餐會的民進黨籍台中市議員王立任、江肇國今天上午分別在臉書（Facebook）指出，因出現喉嚨痛症狀，前往醫院PCR採檢，結果陽性確診；下午台中市新聞局長鄭照新也確診，晚間台中市運動局1名員工PCR陽性確診。鄭照新、這名運動局員工都曾參加餐會。

台中市政府透過新聞稿指出，這名運動局員工是今天出現症狀，往前推2天，這名員工雖曾與台中市運動局長李昱叡有接觸，但2人均全程佩戴口罩，按照匡列原則李昱叡尚不需匡列居家隔離，但安全起見，李昱叡將進行3天自我健康監測。

台中市府指出，目前確診的3名局長，還是會透過線上視訊辦公；李昱叡則是自我健康管理，仍可照常到市府辦公，但須待在辦公室，避免參加大型聚會、活動，市府運作不會影響。截至目前統計，這場餐會累計8人確診、16人快篩陰性。

台中市政府發言人黃國瑋接受中央社記者電訪表示，盧秀燕將在5月4日正式恢復正常狀態，但出門前會進行快篩；居家隔離期間盧秀燕仍以視訊指揮，市府進行視訊會議已有一段時間，市政工作分層負責，不會因局長不在辦公室內工作，就無法推行市政，一切事務正常運作。（編輯：戴光育）1110430