俄烏戰爭與東西對抗 全球中央解析新冷戰

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（中央社台北1日電）俄羅斯與烏克蘭兩國的軍事熱戰，不但意味著1991年冷戰結束後的和平歲月已經結束，逐漸結合的俄中與美歐集團，未來對抗的態勢更令人關注。《全球中央》雜誌5月號封面故事深入剖析俄烏戰爭掀起的東西集團冷戰新局。

俄烏戰爭開打後，美國為首的西方國家陸續提供烏克蘭武器，阻撓俄軍的攻勢，並發動一連串對俄羅斯的經濟與金融制裁。除此之外，美國及歐洲盟友還籌劃新的長期戰略，從國防、金融、貿易、外交等多個層面，全面孤立俄羅斯。

俄烏戰爭下的歐洲新冷戰與博弈中的美中新冷戰，正逐漸結合為東西集團對抗，戰略安全與地緣政治經濟利益，將主導兩大集團對抗的主軸。未來的集團對抗，不是單純的零和關係，會有更多出口管制與制裁，國際貿易與企業布局勢將面臨更多局限。

2022年也是國際政治的大選年，包括法國、韓國與菲律賓總統選舉、日本參議院改選等，選舉結果勢將影響這些國家的對美關係或對中戰略，不但牽動地緣政治，也間接影響台灣未來的外交或東亞、南海局勢。

封面故事〈新冷戰〉從俄烏戰爭談起，解析全球地緣政治如何被這場戰爭改寫，以及中俄背靠背的戰略意涵、馬克宏連任總統後如何團結法國，進而領導歐盟、德國為何成為俄烏戰爭最大輸家、美國總統拜登與中國國家主席習近平面對遽變世局的挑戰，以及韓國、日本與菲律賓政局走向等。

隨著Omicron毒性減弱、疫苗施打普及與出自振興經濟的急迫性，英、美等國改採取與病毒共存，陸續解除社交距離規範或入出境限制等，但沒有人知道病毒終將如何演變，許多國家仍在清零或共存之間遊移。

防疫管制不是單純的公共衛生議題，在美國，光是戴不戴口罩就成為社會與文化的衝突點，取消與否動輒得咎。西方右翼極端主義在防疫期間乘勢而起，甚至引發政治風暴。

專題〈與疫同行〉帶你深入了解英國與病毒共存的關鍵、泰國拚全面開放國門搶觀光客、香港放鬆防疫管制救經濟、兼顧經濟與疫情的新台灣模式，以及美國口罩背後的文化戰爭、加拿大卡車司機抗議疫苗強制令始末與窮國沒有足夠疫苗的窘境。

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本期〈看世界〉走訪創意夢幻旅店，在日本感受全冰打造如夢似幻的旅館，再探土耳其驚人地景的洞穴旅店、機械與金屬打造的曼谷車庫旅館、體驗花蓮獨特的模板水泥屋、新加坡最美的工業風飯店、享受深潛樂趣的台中旅店、都市叢林風的柏林旅館以及揉合歷史斑駁與當代簡約的倫敦旅店。

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