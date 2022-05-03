2021年河川垃圾攔除9650公噸 環署籲少用一次性產品

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行政院環境保護署3日舉辦記者會，水質保護處長顏旭明指出，統計去年各縣市、單位執行河川垃圾攔除成果達9650公噸，呼籲減少使用一次性產品並將垃圾妥善丟棄處理，現在寶特瓶及紙箱可回收再製成生活用品。（環保署提供）中央社記者張雄風傳真 111年5月3日

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（中央社記者張雄風台北3日電）環保署今天表示，統計去年各縣市、單位執行河川垃圾攔除成果達9650公噸，其中人為垃圾占299公噸，以垃圾包、塑膠類為大宗；呼籲民眾能減少使用一次性產品並將垃圾妥善丟棄處理。

行政院環境保護署今天舉辦「垃圾不落溪 110年度績效發表」記者會，公布110年度考核中，共有12個單位獲得特優獎及10個單位獲得優等獎。

環保署自民國107年起為避免河川垃圾流入海洋，鼓勵部會及地方政府相關單位攔除河面垃圾，並建構攔除管理機制，導入系統化方式進行河面垃圾清除管理工作，亦透過年度垃圾攔除考核計畫強化執行效益，其考核內容包含攔除作業、巡檢作業及淨溪活動辦理。

環保署水質保護處長顏旭明表示，去年全台22個縣市政府、經濟部水利署10個河川局及農委會農田水利署17個管理處執行垃圾攔除成果良好，各單位垃圾攔除次數達1萬2865次，巡檢次數達1萬1265次，總攔除重量達9650公噸，其中人為垃圾部分，以垃圾包及塑膠類為最大宗，計299公噸。

目前各縣市多數使用人工或攔除網執行清除作業，另也使用攔污索、攔除船及機械化設備作為輔助工具。

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顏旭明呼籲，現在寶特瓶及紙箱可回收再製成生活用品，如保特瓶可製成零錢包、襪子等，呼籲響應全民綠生活，垃圾回收再製可減少垃圾入河或入海，希望大家能減少使用一次性產品並將垃圾妥善丟棄處理。

本次考核獲得特優獎項單位為台北市政府、台南市政府、新竹市政府、彰化縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府及台東縣政府；水利署第二河川局、第三河川局、第四河川局及農委會農田水利署新竹管理處。（編輯：陳仁華）1110503