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大學行政會議涉學權事務 潘文忠：應邀學生出席

2022/5/4 10:17（5/4 10:56 更新）
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立法院教育及文化委員會4日審議「大學法」相關修正案，教育部長潘文忠（前）表示，他贊同大學行政會議涉及學生權利的討論，應有學生代表「出席」表達意見，希望各校能建立一套機制。中央社記者陳至中台北攝 111年5月4日
立法院教育及文化委員會4日審議「大學法」相關修正案，教育部長潘文忠（前）表示，他贊同大學行政會議涉及學生權利的討論，應有學生代表「出席」表達意見，希望各校能建立一套機制。中央社記者陳至中台北攝 111年5月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部長潘文忠今天在立法院表示，他贊同大學行政會議涉及學生權利的討論，應有學生代表「出席」表達意見，希望各校能建立一套機制。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，中國國民黨籍立委鄭正鈐質詢時提到，許多學生團體提出呼籲，希望能參與大學的「行政會議」，卻遭部分學校否決，理由是擔心學生參與，會降低會議效率。

對此，潘文忠答詢時表示，行政會議多數在處理行政事務，如果一定要有學生出席，學校可能覺得「怪怪的」。比較合宜的方式是律定一個準則，涉及學生事務議題，應有學生參與。

鄭正鈐追問，目前部分大學僅讓學生「列席」行政會議，和「出席」仍有不同，學生擔心很多權益會被「偷渡」。

潘文忠隨後明確表示，他贊同涉及學生權益的討論，應要有學生代表「出席」表達意見。他並強調，學生是學校裡非常重要的成員之一，應受重視。（編輯：張芷瑄）1110504

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