前2屆炒飯王賣出140萬盒佳績 第3屆2款緊追開賣

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）為讓國人重拾米飯香滋味，農糧署今天宣布，第3屆台灣炒飯王競賽兩大冠軍「塔香麻油豬炒飯」及「青麻辣味雞炒飯」，以百元內超值價開賣了，要讓前2屆賣出140萬盒佳績再創高峰。

農委會農糧署今天召開「第3屆台灣炒飯王冠軍炒飯上市」記者會，做出以上宣布。

農糧署統計，前2屆台灣炒飯王競賽冠軍產品都與業者合作上市，累計肉絲蛋炒飯、叉燒蛋炒飯及參巴醬雞肉炒飯等銷售量已創下140萬盒佳績，第3屆上述兩款緊接推出，都是採用產銷履歷的國產台稉9號米保鮮製成，要讓國人味蕾重拾米飯香的好滋味。

其中，「青麻辣味雞炒飯」由林口亞昕福朋喜來登聚味軒中餐廳與統一超商聯名出品，微波加熱就能快速上桌，品嚐到集結四川怪味雞的酸甜麻辣與西式青醬燉飯的獨特滋味，由統一超商獨家販售。

另一款為「塔香麻油豬炒飯」，由金品與御珍坊合作，以冷凍調理形式推出，可微波加熱90秒或用熱鍋輕鬆翻炒3到5分鐘，即可快速饗食以特選麻油與國產豬肉大火翻炒的台式經典風味，即日起在統一超商、家樂福及愛買開賣。

此外，農糧署還協助另外7款第3屆台灣炒飯王的得獎炒飯，包含「茄汁蝦仁炒飯」、「肉絲炒飯（共兩款）」、「呆灣郎a蒜味香腸炒飯」、「泰式冬陰功鮮蝦炒飯」、「蛋但誕炒飯」及「客。炒飯」等，與外送業者Uber Eats合作送到府銷售。

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還有，農糧署也跟二十一世紀合作推出「烤雞時蔬青麻辣味炒飯」，25日起在北部5家21plus門市限量銷售。

農糧署並表示，之前兩屆的炒飯王，相關通路都還持續銷售中；而且今年將舉辦10堂親子飯糰講堂，頭4場已舉辦，另6場將持續舉行，且9月起將舉辦親子飯糰競賽，炒熱在家輕鬆做飯糰風氣，同時號召職業達人參賽，先在北、中、南、東分區比賽，預計11月進入全國總決賽，屆時出爐的冠軍飯糰，隔年也將跟業者合作進入主流通路銷售。（編輯：陳仁華）1110504