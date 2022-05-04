滿3歲幼童擬開放入混齡班 教團憂影響身心發展

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部擬修幼兒教育及照顧法施行細則，開放滿3歲的幼童，可以進入3到5歲的班級就讀。全國教師工會總聯合會擔心會影響身心發展，教育部則說，還會再徵詢各方意見。

全教總今天在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，政府近年廣設幼兒園「2歲專班」，但量仍不夠，教育部提出的作法，卻是讓2歲班中滿3歲的學童往上進入3到5歲班，藉此空出缺額，這樣的作法恐本末倒置。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，2歲班的師生比是1比8，3到5歲則是1比16，將剛滿3歲的幼童丟到30幾人的班級，家長恐難安心。

楊逸飛並說，2歲與3歲雖然只差一歲，但不論是學齡還是生理齡，在整體發展、保育作息、教育學習的需求大不相同。2歲幼兒需要更多的時間與生活自理練習，與3到5歲幼兒混齡上課，不僅要面臨更緊湊的生活節奏，也要面對更困難的學習環境，恐造成學習挫折。

對此，教育部今天以訊息指出，政府從民國107年開始持續擴大公共化教保服務供應量，其中2歲專班已增加477班、7000個就學機會，預計111年度可再增設280班。

教育部表示，未來會全力協助願意加速加量增設2歲專班的縣市政府，除補助設施、設備改善及增加教保員的經費，一般性補助款考核項目也會額外加分。

教育部解釋，目前研議讓3歲幼兒進入3到5歲的班級，是考量家長托育需求，近期將邀集地方政府、相關團體徵詢意見，作為後續幼兒教育及照顧法施行細則修訂的參考。（編輯：卞金峰）1110504