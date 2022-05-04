慈濟助新北防疫諮詢 問居隔物資、工作請假為大宗

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（中央社記者張雄風台北4日電）慈濟基金會今天表示，自4月下旬起協助新北市調派電話諮詢志工，主要詢問隔離期間未收到居隔物資包、期間工作請假等問題為主；慈濟提到，若其他縣市需要協助，也願全力配合。

慈濟基金會今天發布新聞稿表示，近日國內COVID-19本土疫情中，新北市最為嚴峻，慈濟志工接受新北市政府請託，每天調派接線諮詢志工，協助接聽民眾的防疫電話，除了傾聽他們居隔的心聲，也給予必要的協助。

慈濟表示，新北市每日確診數暴增，也讓衛生局第一線的防疫人員，每天接聽1922防疫專線忙到人仰馬翻，雙北地區的慈濟志工自4月下旬開始輪班支援。

慈濟防疫志工呂福堯長期擔任慈濟的訪視組志工團隊，他提到，一般居隔者都是因為輕症在家自主隔離及健康管理，但是隔離期間未收到居隔物資包，家中又沒有足夠的食物而心慌，也擔心居隔期間工作請假等問題。

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呂福堯說，電話服務除了將隔離在家者的需求填寫在表單上，也不忘叮嚀居家隔離的人要多喝溫水，也安慰他們要安住身心，才能早日痊癒回到工作崗位或學校。

慈濟指出， 為因應疫情日益嚴重，慈濟志工目前支援包括新北市政府日間居家照顧關懷中心、新北市衛生局、各區衛生所及區公所的接線關懷志工，若其他縣市需要協助，慈濟各社區會在人力與能力許可下，全力配合協助關懷。（編輯：陳政偉）1110504