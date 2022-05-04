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快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
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宿舍化身檢疫替代所 東海大學確診學生以校為家

2022/5/4 18:03（5/4 19:51 更新）
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東海大學鼓勵健康住宿生返家，將宿舍空間留給無法返家的確診生、居隔生，讓他們「以校為家」。圖為東海大學路思義教堂。（圖取自facebook.com/TunghaiU）
東海大學鼓勵健康住宿生返家，將宿舍空間留給無法返家的確診生、居隔生，讓他們「以校為家」。圖為東海大學路思義教堂。（圖取自facebook.com/TunghaiU）
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）東海大學鼓勵健康住宿生返家，將宿舍空間留給無法返家的確診生、居隔生，讓他們「以校為家」，學校安排階段性的線上教學計畫，讓學習不受疫情影響。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數攀升，東海大學今天發布新聞稿指出，累計至5月3日，校內確診人數達69人，為避免疫情擴散，校方增加疫調工作人力，依照教育部嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準，5日將啟動10天的遠距教學課程。

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校方指出，輕症確診及居家隔離者，均先以勸導請家人接送或防疫計程車返家隔離。因許多學生家裡環境不符合居家隔離條件，還有三餐打理問題，校方讓確診、居家隔離的住宿生「以校為家」。

幫助無法回家的住宿生留下，鼓勵健康住宿生回家，把需要留給確診的住宿同學，學校爭取更多人力與空間，提供確診生更多的照顧，學校將會妥善安排階段性的線上課程，幫助學生安心度過疫情風暴。（編輯：黃世雅）1110504

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