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快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
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政大徵用宿舍供隔離檢疫 自願退宿可全額退費

2022/5/3 15:49
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（中央社記者許秩維台北3日電）政治大學近日公告，配合政府措施，將逐次徵用部分寢室作為隔離、檢疫宿舍，住宿生如自願退宿，可申請退款這學期全額住宿費。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，大專確診人數漸增。教育部日前說明「大專校院防疫相關注意事項」，除中、重症確診者外，其餘不得送醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館；輕症確診及居家隔離者的台生，以居家照護、隔離為原則，境外生則由學校協助安置。

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政治大學於學校官網公布隔離宿舍與檢疫宿舍措施，為配合政府措施，將逐次徵用部分寢室作為隔離、檢疫宿舍；確診隔離寢室為獨立衛浴設備，確診者隔離期間不能出房門，採取送餐方式；至於密切接觸者檢疫寢室，將劃定專屬區域及公共衛浴，與一般生寢室明確區隔。

政治大學校方也表示，自願退宿的住宿生，於即日起至5月6日前完成離宿檢查，可向住宿組辦理退款這學期全額住宿費用；若住宿生有意願搬遷至華梵大學內的政大租用宿舍，也可至住宿組登記，如總人數達30人以上，將退還這學期全額住宿費，學校也會規劃專車接送。（編輯：張芷瑄）1110503

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