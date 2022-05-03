傳確診生睡帳棚與會議室 台大：已洽談外地隔離宿舍

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（中央社記者許秩維台北3日電）近日有台大確診學生反映被安置會議室或睡帳棚，台大校方今天表示，防疫量能有限，暫時將確診者安置公共空間並等待陸續移出，現正洽談外地館舍作為隔離宿舍。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，大專校院確診人數也漸增。近日有台大確診學生在網路社群反映，被學校安排住會議室，沒有衛浴設備，晚上睡睡袋也不安穩，還有人分享照片，揶揄從會議室升級到睡帳棚。

台灣大學校方今天告訴中央社記者，自疫情升溫以來，在未全校停課下，學生宿舍成為校內最大群聚場所，台大也遇到安置上的難題；台大住宿組人員已不眠不休一個月，處理住宿生確診者及密切接觸者的移出與轉置。

台大校方指出，因學期中無法清空宿舍作為隔離宿舍，校方已承租捷絲旅尊賢會館全棟作為住宿生密切接觸者的隔離宿舍，現正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估學期末前需投入近千萬元經費照顧住宿生。

依照教育部現行指引，除中重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，輕症和居家隔離者以「返家」照護和隔離為原則。

台大校方提到，對於需隔離的本地住宿生，校方也按教育部指示，勸導其返家隔離，但無法強迫；而用來安置密切接觸者的捷絲旅隔離宿舍，須將有限資源使用在境外生、離島生、遠地生等返家有困難的學生身上。

由於資源有限，台大校方表示，僅能在符合防疫規範及現有防疫量能下，將未返家的確診者安置於宿舍公共空間內，光5月1日至2日，校內就有86人確診，學校僅能先安置學生於宿舍地下室，並提供帳棚、睡袋等因應，等待陸續移出，住宿組輔導員也透過通訊軟體或電話聯繫、關心學生。

台大也呼籲，學生在學期結束前，應按教育部指引，本地生確診者及密切接觸者盡量返家進行隔離，同時也請學生減少大型聚餐等脫下口罩、長時間群聚的活動。（編輯：卞金峰）1110503