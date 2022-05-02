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COVID-19疫情整理包77/265

傳確診者安排住會議室 台大建議本地生返家隔離

2022/5/2 21:04（5/2 22:02 更新）
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有台大生在網路社群反映，確診後被安排住會議室。（圖取自NTU台大學生交流版臉書社團facebook.com）
有台大生在網路社群反映，確診後被安排住會議室。（圖取自NTU台大學生交流版臉書社團facebook.com）
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（中央社記者許秩維台北2日電）有台大生在網路社群反映，確診後被安排住會議室。台大校方今天表示，隨確診人數快速增加，的確會遇到安置難題，依教育部指示及學校防疫量能，建議本地生返家隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部日前邀各大專校院防疫長開會，針對輕症確診者和居家隔離者，以「返家」照護和隔離為原則，有例外情況才可留校，並請大學準備安置輕症確診者的隔離宿舍和居家隔離者的檢疫宿舍。

聯合新聞網今天報導，有台大確診學生在臉書發文指稱自己確診後，被學校安排住到會議室，沒有衛浴設備，晚上睡睡袋也不安穩，還有蟑螂亂竄。

台灣大學校方告訴中央社記者，學校目前採取的隔離和居隔措施，都依照政府主管機關的規範進行，但隨著確診人數不斷快速增加，的確會遇到安置的難題。

台大校方提到，已積極洽商並安排安置地點給境外生、離島生等，依據教育部指示及學校防疫量能，校方也建議本地生返家隔離。（編輯：陳清芳）1110502

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