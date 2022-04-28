大學生返家隔離車費高昂 經濟困難可提急難救助

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部日前宣布，大學COVID-19輕症確診或居隔者，以返家為原則，有例外狀況才可留校。對於動輒新台幣上千元的防疫車費，教育部表示，經濟困難者由學校急難救助支應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，居家隔離3+4方案26日起上路。教育部長潘文忠日前受訪表示，校園確診以輕症居多，會以返家隔離和照護為主，有特殊情形如境外生，才安排留在校內的隔離宿舍。

然而，大學生來自全國各地，如果家人無法接送，須自行搭乘防疫計程車返家，車費可能達數千元。教育部今天以文字回應媒體指出，目前未補助防疫計程車、防疫旅館費用，學生須自行負擔，如果有經濟困難，請學校先以急難救助金或私校獎補助經費支應。

教育部指出，中央流行疫情指揮中心已於20日放寬返家隔離的交通規範（含就醫、採檢後返家），除了搭乘防疫車隊，也可由同住親友接送，或是自己開車、騎車或步行，但仍不能搭乘大眾運輸工具。

另外，大學確診師生人數越來越多，快篩試劑需求大增。教育部表示，校內確診個案、密切接觸者的使用需求，學校可洽地方衛生單位提供，教育部也會幫忙協調。其餘一般師生個人需求，則要依照實名制方式購買。

至於各校防疫物資如口罩、酒精、防護衣等，如果不夠用，也來不及循一般流程採購，可專案函報教育部申請緊急撥用。（編輯：陳清芳）1110428