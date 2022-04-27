大學生住廚房隔離惹議 教育部：學校未更新防疫措施

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立委質詢時提到，有大學隔離宿舍不夠，竟安排學生住廚房。教育部長潘文忠則說，學校未更新防疫措施，已於25日跟各校再詳細說明。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳至中台北27日電）COVID-19本土案例增加，多名立委今天質詢時提到，有大學隔離宿舍不夠，竟安排學生住到廚房。教育部長潘文忠則說，學校未更新防疫措施，已於25日跟各校再詳細說明。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告「5到11歲兒童疫苗種被情形和接種規劃細節」，多名立委質詢時，都關心近期學校因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診、居家隔離、自主健康管理考生的安置措施。

民進黨籍立委范雲指出，有大學不遵守教育部的規範，把確診者和疑似確診者安排在同一間宿舍，還有人被安排睡在廚房。無黨籍立委黃國書也提到，台灣校園宿舍一直不足，現在又要挪出空間提供隔離，教育部應該提供協助。

對此，潘文忠解釋，防疫措施會視疫情發展滾動修正，有些學校還沒更新制度，教育部已於25日召集全國大專防疫長開會，說明最新的措施。

潘文忠舉例，現在許多縣市都已啟動輕症在家隔離，應用在大學環境，原則上也希望輕症者回家。例外狀況如境外生、家庭無法照顧的學生，才會安排在學校隔離，需要用到隔離宿舍的人數會減少許多。

潘文忠也向大學喊話，防疫、停課須尊重專業，教育部已有應變小組和學校討論，希望各校不是憑感覺喊停課。（編輯：陳政偉）1110427