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國北教大申請遠距到學期末 教育部：先停課9天

2022/4/27 09:51（4/27 10:15 更新）
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國立台北教育大學26日向教育部申請全校暫停實體課且實施遠距教學至學期末。教育部27日回應，應先全校停止實體課程9天，非直接遠距到學期末。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
國立台北教育大學26日向教育部申請全校暫停實體課且實施遠距教學至學期末。教育部27日回應，應先全校停止實體課程9天，非直接遠距到學期末。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳至中台北27日電）國立台北教育大學26日向教育部申請全校暫停實體課且實施遠距教學至學期末。教育部今天回應，應先全校停止實體課程9天，而非直接遠距到學期末。

國立台北教育大學日前公告，學校已達1/3以上院、系（科）所、學位學程的班組列為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案或密切接觸者，考量校內安置空間不足，決議實施遠距教學至學期末，並向教育部提出申請。

教育部今天以文字回應媒體指出，依停課標準，國北教大實施全校暫停實體課程，除教職員工生應進行「自我健康監測」外，停課天數也要視實際疫情調查及風險評估結果後決定。

教育部表示，申請經緊急應變小組檢視，認為應先全校停課9天改採遠距教學，以安置確診者、居家隔離者及進行校內清消，而非直接停課到學期末。

教育部表示，學校後續如依每週校園實際疫情調查，並評估如何安排校內宿舍防疫、掌握師生線上教學學習評量狀況、每日健康狀況等配套作法後，認有持續停課的必要，可再另行申請；但若校內疫情平緩，就應恢復實體授課。（編輯：張銘坤）1110427

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