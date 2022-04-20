東海大學路思義教堂一甲子 年底整體大修繕

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）座落在東海大學校內的路思義教堂，已有60年歷史，教堂出現漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損，以及內部機電設備老舊等問題，立法院副院長蔡其昌今天會勘爭取經費，預計今年底將進行整體大修繕。

東海大學校內國定古蹟路思義教堂在1963年完工，為著名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，屬於現代主義建築鋼筋混凝土薄殼結構經典之作，歷經半個世紀的修補，一直無法解決教堂內外的破損。

立法院副院長蔡其昌邀集相關單位前往會勘，爭取總經費新台幣3800萬元將教堂長期漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損，以及內部機電設備老舊等問題一次解決。

蔡其昌接受媒體聯訪表示，路思義教堂已經有近60年歷史，乘載許多「東海人」的記憶，除是台中的地標，更是台灣人的驕傲，向文化部爭取經費做文化資產的保存，也是身為東海校友送給路思義教堂60歲的生日禮物。

立法委員張廖萬堅指出，路思義教堂歷經多次修繕，仍有漏水問題，此次除加強屋頂的修繕、教堂前後已鏽蝕的玻璃鐵窗進行更換，將改為環保材質，幫助教堂內部散熱也能少開冷氣，節能減碳。

東海大學校長張國恩表示，路思義教堂升格為國定古蹟，將循文化資產保存的修護程序，年底進行整體的修復健檢。

工程總經費為3800萬元，進行鋼筋混凝土結構體修復及防水工程、立面門窗及天窗、室內地板及裝修雜項工程、原有電氣設備、排水設備、消防設備、空調設備、影音設備更新修繕工程、校內共同管溝設置、鋪面新作及景觀復原工程。（編輯：陳仁華）1110420