公視董事會改選審查會議 文化部：預計5/9召開

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）華視新聞播報近期接連出包，多名立委認為公視董事會改選延宕2年半是一大問題。文化部表示，預計5/9召開審查會議，開啟董監事改選審查程序。

文化部今天表示，為尊重審查委員，候選名單預計於5/6中午後公布。

文化部長李永得在立法院教育與文化委員會曾就「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」進行專題報告時表示，現行公共電視法規定，行政院提名的公視董事會董、監事必須經過立法院組成的審查委員會3/4以上同意，才能順利聘任，門檻過高。

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根據「公共電視法」第2章第13條，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人則由行政院提名，透過文化部交由審查委員審查，每名候選人均須得到3/4委員票數，才得通過，之後再送請行政院聘任。

由於「3/4」門檻高，加上審查委員按政黨比例推派，公視董事會從第4屆開始，就出現因為董事無法順利改選而任期延宕，其中第4任延任達968天，第5屆延宕58天，第6屆任期是從2016年9月26日到2019年9月25日，到今年已經延任超過950天，第7屆董事仍無法選出。（編輯：方沛清）1110505