立委質疑桃醫桃療合併案 衛福部：合併沒有時間表

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（中央社記者范正祥、張茗喧台北6日電）國民黨立委林為洲今天在立法院召開記者會，質疑衛福部醫福會計畫推動桃園醫院、桃園療養院合併案，沒有提出合併計畫書，且未做好充分溝通，根本是因人設事，要求衛福部說清楚、講明白。

衛福部醫福會執行長王必勝今天中午接受中央社記者電訪時表示，桃園醫院、桃園療養院都是衛福部轄下醫院，不但院區相連、有空橋相通，連圍牆都沒有；其中療養院缺內外科、桃醫則缺精神科，期待1+1大於2，提供更好的照護服務。國內組織內調整、整併的案例很多，許多醫院體系都會遇到，例如交通大學、陽明大學合併也是如此。

針對爭議，王必勝說，目前合併案才剛剛開始開會，研議後續實際合併可能遇到的問題，也會邀兩院員工討論，除了承諾會確保薪資、工作條件，兩院原有業務也不會縮減，不會對於精神醫療業務有所限縮，希望合併後能夠打造成全台第一個具有精神科專科特色的醫學中心。

王必勝並強調，針對兩院合併，目前都沒有時間表，未來等溝通告一段落，確保大家都能夠接受，才會正式啟動合併。

由於有傳聞衛生福利部桃園醫院院長徐永年將於7月退休，接棒人選將為現任醫福會執行長王必勝，林為洲表示，在沒有提出合併計畫書的前提之下，衛福部僅開一次會，就決定於4個月內完成合併工作，倉促之舉讓人不禁質疑傳言為真。

林為洲指出，衛福部3月15日突發一紙公文即要成立「桃園醫院與桃園療養院合併工作小組」，並於3月25日召開會議，會議內容顯示兩院合併工作小組進度，計畫於4個月內完成合併。

林為洲表示，衛福部承諾桃療合併後絕不裁員，員工原有福利也不受影響，但其後3次人事會議顯示，桃療現任主管將改為非主管，嚴重影響現職主管權益。另外，精神專科醫院將降級為桃醫的精神部，未來桃療原有業務，將經由桃園醫院院長決定，並與各專科部門爭取預算，等同預算縮編，將嚴重排擠精神照護預算。

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台北市心生活協會總幹事金林出席記者會說，兩院合併消息一出，接到家屬來電表示希望不要合併，家屬們肯定桃療服務，並擔心合併後身為醫療網中心的桃療在各項業務，如健保床數可能減少、部分負擔將提高，積極承擔度恐因此下降。

林為洲是立法院社會福利及衛生環境委員會召委，他表示，不能接受因人設事、無視病人照護、漠視員工權益的合併案，要求衛福部說清楚、講明白。（編輯：蘇志宗）1110506