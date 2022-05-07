疫情加上高乘載管制 合歡山花季車流大減

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）合歡山杜鵑花季高乘載管制今天持續實施，搭配取締違停，加上疫情升溫，台14甲線今天車流順暢，二工處統計至上午10時高乘載上山僅106輛，較5月1日同時段619輛大減。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，正值杜鵑花季的合歡山今天車流減少，交通部公路總局5月1日統計截至上午10時高乘載上山車輛619輛，今天截至上午10時則是106輛，較往常減少，清境地區到合歡山車程也只要50分鐘。

雖然今天車流少，公路總局第二區養護工程處埔里工務段、南投縣警察局仁愛分局、花蓮縣警察局新城分局一早仍分別在台14甲線18公里處南投縣翠峰、41公里處花蓮縣大禹嶺實施花季高乘載管制，加上警方執行疏導及取締違規停車，維持順暢車流及良好交通秩序。

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第二區養護工程處發布資料表示，台14甲線沿線停車場如武嶺、合歡山遊客中心、小風口，今天上午10時前滿位，昆陽停車場則餘3成，6658A清境農場往返合歡山賞花專車預約開行18班次，今天車流減少原因除管制持續奏效、警方取締違停，也不排除與疫情升溫有關。

二工處提醒，合歡山杜鵑花季4月16日至6月19日，花季期間實施高乘載管制及流量管制，管制時間為假日上午6時至11時，開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車、乙類大客車不管制，鼓勵民眾全家出遊或找好友共乘，減少小客車數量，改善交通壅塞。（編輯：郭諭儒）1110507