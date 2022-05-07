台大研協會長選舉許冠澤勝出 將參與校長遴委會

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學6日進行各類學生代表選舉，其中研協會長是校長遴選委員會中唯一的學生代表，由許冠澤勝出，他曾參與反黑箱課綱，就讀東華大學時曾抗議校內機車違停罰則不合理。

台大學生6日投票選出各類學生代表，據中央社詢問校方和相關人士，開票到今天凌晨2時才告一段落，目前選舉委員會還未正式公告當選名單，但現場有學生自發性計票，並將初步結果公告。

根據「非官方開票看板」的記票結果，研究生協會會長由城鄉所學生許冠澤險勝EMBA學生翁素蕙。後者是內湖科技發展協會名譽理事長、禮客集團董事長。

勝出的許冠澤曾參與「反黑箱課綱」，擔任東華大學學生會長，因抗議學校違規停車罰款不合理，發起拒繳、發起訴願，一度影響畢業證書的領取時間，引起媒體廣泛報導。

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許冠澤在政見中提到要盤點研究生勞動、住宿、學習權益，建立意見平台強化溝通管道。由於研協會長也將出任台大校長遴選委員會中唯一的學生代表，他也呼籲校長遴選時支持願意廣納學生意見、重視民主程序及研究生權益的候選人。

至於學生會長，初步計票結果由心理系學生孫語謙當選，她是現任學生會副會長，政見包括開放國文課讓學生自己安排課程內容、廢除英檢門檻等，她也提出要改善校內性別友善廁所、宿舍，鼓勵多元性別在各項活動的參與。（編輯：張芷瑄）1110507