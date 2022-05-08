高市圖22分館「閱讀光點」 多元特色「玩」閱讀

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高雄市立圖書館7日在22間分館以「閱讀光點」形式，同步辦理閱讀體驗活動，打造樂趣閱讀世界，內容豐富且各有特色，吸引許多民眾到分館體驗。（高雄市立圖書館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高市圖7日在22間分館以「閱讀光點」形式，同步辦理閱讀體驗活動，打造樂趣閱讀世界，內容豐富且各有特色，吸引不少民眾跑多間分館體驗，更有讀者藉機向母親表達感謝。

高雄市立圖書館今天發布新聞稿表示，延續「世界閱讀日」書香精神，昨天在22間分館同步舉辦「閱讀光點」，內容琳瑯滿目，各館皆具特色。

鳳梨一直是大樹區遠近馳名的農作，大樹圖書館與當地企業「中華紙漿股份有限公司久堂廠」合作，推出手抄紙體驗營，讓孩子採集鳳梨葉、製作鳳梨皮纖維製紙，孩子親自取纖、撈漿、壓水、吸水、熨乾再蓋上印章，製作一張鳳纖紙明信片，也有小朋友做成心意滿滿的母親節卡片。

前鎮分館以原住民為主題光點，推出「WAWA～好棒的你！」。高市圖說明，「WAWA」一詞在原住民語中有小孩之意，活動除有經典繪本再現，也展出多本原住民文化書籍，促使大小朋友認識原住民的族別故事及文化特色，親子還能夠挑戰製作有祝福意義的「原民手創小物－圖騰拼鬥吊飾」帶回家作紀念。

閱讀光點的豐富內容，吸引不少「高市圖迷」跑各分館體驗。陳姓家長就帶著家中小朋友一連玩了3間分館，直呼過癮。他說，自己平常都會到分館借書，原本只是想讓孩子在一個館舍玩一玩，但看見在每個光點的角落一隅都有不一樣的閱讀特色，以闖關的方式體驗閱讀很有趣，孩子也玩得意猶未盡，不僅可以玩閱讀還能吸收知識，感覺收穫滿滿。

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適逢母親節前夕，高市圖在右昌分館辦理母親節活動，出動兩部行動書車停駐分館前，讓讀者選書向心中鎖定的對象傳遞故事魅力。有小讀者在書車上選書，對媽媽說起故事，過程溫馨，也讓人子換位思考，了解母親們的偉大，感恩每一位母親一直以來為孩子奉獻一切的用心。

高市圖代理館長林奕成說，高市圖的閱讀特色多元且豐富，民眾在社區皆可發現有一座距離自己不遠的圖書分館，平時靜靜的在讀者身旁，豐富與滿足民眾的閱讀日常，閱讀光點透過靜態的主題特展與動態的閱讀體驗，打造動靜交織的閱讀新型態。（編輯：陳仁華）1110508