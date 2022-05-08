花蓮推天文旅遊 手作寶石皂將星空帶回家好療癒

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花蓮縣政府推動天文旅遊，結合星空美景及在地產業，上半年開設2梯次「天文旅遊解說培訓課程」，並以「皂訪．星河」活動，邀學員完成獨一無二的星空寶石皂。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月8日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮縣府推動天文旅遊，結合星空美景及在地產業，上半年開設2梯次「天文旅遊解說培訓課程」，並以「皂訪．星河」活動，邀學員完成花蓮限定、獨一無二的星空寶石皂。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，北區（花蓮市）、南區（瑞穗鄉）分別開設天文培訓課程，培訓解說員，除天文知識與理論的專業之外，也能規劃天文活動。

觀光處長張志翔表示，縣府近兩年來以有系統的培訓及認證方式，培養花蓮在地居民及業者天文導覽軟實力及實戰能力，並以活動方式結合花蓮在地特色產業及天文專業知識，輔導在地業者發展夜間低碳無光害的永續遊程。

今年開始逐漸看到成效，已有「銀河．螢河」賞星賞螢、「海之星．星之海」賞星食魚活動及「海洋月光賞星船」3項活動，業者在沒有縣府經費挹注的情況下，已持續自行辦理，未來縣府將與其他業者發展更多「星」型態永續遊程及活動。

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花蓮縣天文協會理事長陳冠榮表示，「皂訪．星河」活動內容包含星空導覽、手工皂星座設計及製作，這也是首次將星空導覽與手工皂課程結合，將星空做成星空皂帶回家，紓壓又能學習到許多天文知識的體驗，參與活動的民眾開心直呼「要把天上的星星送給媽媽」。

第二場次的「皂訪．星河」將於7月16日舉辦，而「流星花蓮－山海星光」天文系列活動後續將由「染一片星空」星空植物染活動於6月25日接力登場，歡迎民眾報名參與，活動詳情可上「流星花蓮－山海星光」官網查詢。（編輯：陳仁華）1110508