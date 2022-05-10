保加利亞黑松露重金屬鎘超標 遭邊境攔下

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（中央社記者張茗喧台北10日電）食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，意碩國際有限公司日前從保加利亞進口有「黑色鑽石」之稱的黑松露，被驗出重金屬鎘超標，4公斤全遭邊境攔下，退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有8件食品或食品容器具因違規遭邊境攔下，全數退運銷毀。

這次違規食品以農產品居多，意碩國際有限公司4月初自保加利亞進口4公斤「新鮮夏季黑松露」檢出重金屬鎘超標；宏崧源貿易有限公司3月底自美國進口20萬公斤「糙米」，檢出不得檢出的農藥協力精；炎黃神農生藥科技有限公司4月從中國大陸進口400公斤「百合」檢出重金屬鎘超標。

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美國、義大利等也有新鮮水果違規，觀展國際行銷股份有限公司4月自美國進口5431公斤「葡萄柚」，檢出不得使用的農藥；喬承企業有限公司4月初從義大利進口1.9公斤「鮮奇異果」，則被檢出不得使用的農藥；吉晟有限公司3月底自越南進口2700公斤「鹹檸檬」驗出不得使用的防腐劑。

另外，裕庭貿易有限公司4月初從納米比亞進口367公斤「冷凍黑皮旗魚」，檢出重金屬鎘超標；萬桔實業有限公司3月底自中國大陸進口600件「塑膠廚用菜板」，經檢驗發現溶出試驗實驗不合格，碰到酸性食物恐溶出過量殘渣，違規產品已全數遭退運銷毀。（編輯：張芷瑄）1110510