北科大副校長楊重光獲立陶宛大學頒名譽博士

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（中央社記者林育立柏林10日專電）台北科技大學副校長楊重光與立陶宛學界交流多年，建立深厚的合作關係，獲立陶宛維爾紐斯大學頒授名譽博士。

典禮今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舊城區的聖若望教堂（Church of St. Johns）舉行，楊重光與來自法國、英國的學者先後接受維爾紐斯大學校長彼卓斯卡斯（Rimvydas Petrauskas）頒授名譽博士學位，表揚他們的貢獻。

1579年建校的維爾紐斯大學（Vilnius University）是立陶宛歷史最悠久、規模最大的高等學府。

台北科技大學化學工程系教授兼副校長楊重光在典禮演講時，首先回顧2011年起參與台灣、拉脫維亞、立陶宛跨國學術合作的經過，介紹北科大在台灣科技業扮演的重要角色，期盼北科大和維爾紐斯大學能成為彼此進入歐洲和亞洲的橋梁。

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楊重光與立陶宛學界交流多年，訪問過維爾紐斯3次，接待多名立陶宛學者在北科大做研究。北科大的學生也經常到拉脫維亞、立陶宛當交換學生，體驗歐洲文化。

楊重光接受中央社記者訪問時表示，立陶宛與台灣的文化雖然有差異，但人民工作勤奮，待人誠懇，與台灣民情接近。而且雙方追求同樣的價值，對學術自由都相當珍惜，多年來合作融洽，透過交流成功開拓彼此的視野。（編輯：馮昭）1110511