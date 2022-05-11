台東馬偕及2養護機構疫情減緩 增1兒少機構群聚

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東今天增357例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，台東馬偕醫院和2養護機構群聚疫情減緩；不過，台東新增1兒少機構群聚感染，目前有3人確診。

台東縣衛生局長黃明恩今天下午召開台東防疫線上記者會。

黃明恩表示，台東縣今天新增357名確診者，包括286名民眾戶籍或居住地在台東、71名為外縣市醫院通報，年齡介於0歲至100歲。從疫調結果初步推論，其中有123例屬接觸者確診，社區感染人數為163人。台東縣目前累計確診2446人、1357人匡列居隔中。

黃明恩進一步說明，有關馬偕某樓層病房群聚，昨天新增1例個案為病房病人，截至目前共18名確診（病人8名、陪病6名、員工4名），該樓層持續暫時不入住新病人。

另外，第1間養護機構進行定期接觸者採檢共72名，新增9名陽性個案（員工1名、住民8名），其中2名確診住民年齡大於80歲，依中央分流規定後送至醫院住院，這機構截至目前累計確診143名（工作人員37名、住民106名）。

另一養護機構新增1病例為確診個案的密切接觸者，PCR採檢陰轉陽，目前確診個案累計14名（員工6名、住民8名），衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

黃明恩表示，今天新增1間兒少機構群聚事件，這機構總人數85名（員工32名、院童53名），日前機構內有1兒童身體不適，快篩為陽性反應，安排PCR採檢確診，並進行疫調及接觸者匡列，同室友安排快篩皆為陰性，後續延伸1兒童及2員工也確診。（編輯：陳政偉）1110511