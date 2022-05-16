華航口罩有龜山島海景、阿里山火車台灣之美

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）華航為疫後旅遊暖身，即日起推出全新設計機上防護包2.0，將梅花元素融入口罩設計，更與知名畫家聯手，讓口罩呈現台灣之美，可戴上宜蘭龜山島海景、阿里山火車等畫作。

中華航空今天發布新聞稿，即日起搭乘華航班機的旅客，免費獲贈防護包2.0，內含貼心準備的獨家彩色口罩、酒精消毒濕巾、減碳飛行小卡。

華航新款防護包外袋容量升級，鼓勵民眾重複使用外袋，且增加設計感，讓防護包不是消耗品，而是多元永續的藝術品。

華航介紹新款防護包2.0有2個系列8種款式，第1階段推出永續簡約系列，以梅花為主軸，加入企業識別、永續標章，勾勒出華航意象，包括橘色的「永續之梅」、藍色的「永續之航」、棕色及灰色的「永續之雲」口罩，搭配同款防護包外袋，以Safe Flight, Green Footprints為核心，倡議與旅客共創綠色永續。

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第2階段亮相的華航防護包2.0為台灣風情系列，首度與台灣當代藝術家跨界合作，將大師林淑女「凌宵花語」、王慎敏「海的曼荼羅」、李沃源「煙火之夜」及「阿里山春櫻」等畫作印上口罩，台灣花卉風情、宜蘭龜山島海景、台北101夜景、阿里山火車都躍然呈現，讓旅客戴上口罩宣揚台灣之美。防護包外袋以航空郵件為靈感，四款畫作化身明信片上的郵票，象徵將台灣美景帶向全世界。

華航鼓勵旅客在旅行途中選擇大眾運輸，掃描防護包2.0減碳飛行小卡QR code，還可獲得桃園機場捷運85折優惠券。（編輯：方沛清）1110516