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輕症或無症狀確診考生 有條件參加醫牙中醫系甄試

2022/5/17 15:23
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（中央社記者許秩維台北17日電）教育部今天表示，要參加醫學、牙醫、中醫等系申請入學甄試的輕症或無症狀確診考生，在強化防疫隔離試場規格、另擇日期甄試等防疫措施下，可外出應試。

大學申請入學管道第2階段指定項目甄試將於5月19日至6月5日舉行。依據現行防疫應變機制，居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等個案考生，報考一般學系不得外出參加甄試，改以學測成績及書審資料評比成績。

教育部今天發布新聞稿指出，醫學、牙醫、中醫等政府人力管制的學系，因人力管控及甄試選才需求，有辦理面試、筆試或實作的必要，參加這些校系甄試的非確診考生（如居檢、居隔、自主防疫、自主健康管理等），將由學系安排於「隔離試場」應試。

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至於確診考生，教育部提到，如為輕症或無症狀者，經中央流行疫情指揮中心同意，在「提升且強化防疫隔離試場規格」、「在甄試公平前提下，甄試期間內另擇適當日期甄試，不與一般考生接觸」等防疫措施下，可外出應試。

教育部表示，依主管機關通知接受隔離治療且經醫師判定不可外出的中重症確診考生則不得應試，由招聯會另提供補救措施，經醫學、牙醫、中醫等系審議且適用應變機制者，由學系報請招聯會，於甄試結束後，另提供非屬政府人力管制系組的學系，以學測成績及書審資料進行審查，並視錄取結果以外加名額分發。（編輯：張雅淨）1110517

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