快篩一劑難求 民團盼募7000劑助育幼院

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等家寶寶協會18日表示，在疫情來襲的這一個月期間，收到近30間的育幼院對於快篩試劑的求助電話與訊息，因此將啟動快篩募集行動，希望能為育幼院募集滿為期3個月，每月近2400劑的快篩。（等家寶寶協會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年5月18日

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）國內COVID-19確診案例持續飆升，民眾大買快篩試劑，等家寶寶社會福利協會今天表示，有育幼院遲未收到政府分配快篩，盼能募集逾7000劑，保障弱勢孩童健康及安全。

等家寶寶協會今天發布新聞稿指出，在疫情來襲的這一個月期間，收到近30間育幼院對於快篩試劑的求助電話與訊息，因此將啟動快篩募集行動，希望能為育幼院募集，為期3個月，每月近2400劑的快篩。

等家寶寶協會表示，有許多育幼院老師指出，有的育幼院安置的孩子人數多，且育幼院內進出的工作人員也多，幾乎人人都是密切接觸者，如果真的有緊急狀況，一口氣可能就要用到50劑快篩，需求量很大，但即便目前各地方政府已陸續開放育幼院登記需要的快篩數量，但就像109年疫情剛開始蔓延時，各處口罩、額溫槍等物資缺貨一樣，實際能夠拿到快篩的時間，沒有人能保證。

等家寶寶協會指出，快篩不像捐贈食物，只要提供孩子們需要的數量即可，舉凡與孩子最親近的保母、生輔員，再到協助生活其他事務的廚房人員、社工等，只要是在孩子們的接觸九宮格內的人員，都需要使用快篩，因此目前募集統計育幼院單月所需快篩，就多達2400劑。

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此外，未來兩、三個月的疫情發展，誰也沒辦法預測，尤其再來又即將迎接暑假，當所有孩子、老師全都得擠在育幼院裡，人與人之間的接觸就更密集了，因此希望能夠幫育幼院募集到至少3個月的安全存量，讓孩子們能有個安心健康的暑假回憶。

等家寶寶協會指出，目前善心企業無毒農已經率先購入1000劑快篩捐贈，期盼能舒緩育幼院對快篩的緊急需求，目前也陸續收到許多善心民眾寄來的快篩與捐助詢問訊息，希望民眾能一起加入並響應這次的公益行動。（編輯：李錫璋）1110518