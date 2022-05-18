鏡電視爭取上架系統台 NCC證實中嘉已遞件送審

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（中央社記者蘇思云台北18日電）鏡電視5月2日已經在中華電信MOD上架播出，NCC今天證實，中嘉數位旗下12系統已送件申請鏡電視上架86頻位，原本86頻位的八大娛樂台則移頻到91頻位。

鏡電視5月2日在中華電信MOD播出，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，在衛星廣播電視法上「試播就算開播」，因此已經啟動監理。

NCC官員今天證實，上週收到中嘉旗下12系統申請，規劃把鏡電視新上架到86頻位，而原本86頻位的八大娛樂台則會移頻到91頻位，後續就會走徵詢地方政府意見等標準作業流程。

鏡電視原本期待5月底在有線電視開播，不過依照NCC流程來看，徵詢完地方政府意見還要排到委員會審查，就算下週通過，後續還要跑馬5天，最快也要6月才能在有線電視系統上架播出。

業界表示，除了中嘉數位以外，鏡電視與大型有線電視多系統集團（MSO）都在洽談，料想後續會有多家MSO向NCC遞件，上架區位也在86頻位附近。

媒體關注NCC如何看待鏡電視日前公布的內部調查報告，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，從報告來看，是否有違反申設許可附款或營運計畫部分，內部業務管理單位也在整理，不過相關發生行為應該是在鏡電視內部還沒簽編輯室公約的時候。

至於鏡電視前董事長陳建平是否有干預新聞，NCC官員表示，從報告來看，鏡電視公評人翁秀琪也沒有明確提出答案，委員會對此後續也還會再討論做出決議。（編輯：潘羿菁）1110518