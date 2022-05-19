鄭文燦：9成學校23日起遠距教學1週 少數可實體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市長鄭文燦今天表示，有9成的國高中、國小及公幼，將在23日起改採遠距教學，部分低風險學校申報後可採實體教學，這部分以1週為單位，29日後視疫情滾動式檢討。

桃園市今天新增1萬3827例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，疫情即將來到高峰期，針對5月23日之後是否改採遠距教學，桃園市政府教育局已經發函給各校，並在今天獲得各校回函。

鄭文燦表示，有9成以上學校希望採取遠距教學1至2週，市府會以週為單位來做滾動式檢討，多數學校會採取遠距教學方案，少數低風險地區學校，如果要採取實體教學，也要向教育局申報。

鄭文燦表示，190所國小有173所希望改採遠距教學，59所國中有52所希望改採遠距教學，36所高中有35所希望改採遠距教學；由於學校共識加上防疫安全第一的原則，會由教育局會規劃、學校申報，從5月23日開始，以1週為單位滾動式檢討，讓學校改採遠距教學。

鄭文燦表示，遠距教學實施期間，也包括國小附設的幼兒園，如果家長無力照顧，學校必須要採取去年的方案，以照顧專班的方式來進行，細節的部分會由教育局說明公告，讓各校遵循。

鄭文燦也說，目前已經有部分學校採取遠距教學或混成教學，但混成教學同時要兼顧實體班級授課和線上授課，對老師來說壓力太大，所以各學校很快的形成共識，希望以遠距教學為主。

鄭文燦表示，遠距教學以5月23日至5月29日為第1週，第2週開始會看疫情是否到達高峰或下降，來做規劃並提早說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市政府教育局局長林明裕表示，5月23日至5月29日暫停實體課程實施遠距教學的配套措施部分，國小及幼兒園家長如果有托育需求，由學校提供照顧服務；弱勢家庭學生的午餐供應，比照去年給予補助；補習班建議改線上教學為主，但若因家長需求實體教學，則要落實防疫。

林明裕表示，私立幼兒園和兒童課照中心（安親班）的部分，建議維持現行的規範、加強防疫措施，能夠滿足所有家長的需要，給予學生照護；下週是校園疫苗接種高峰，在停課期間排定的施打日期，仍請學校按照排定日期給予接種。（編輯：張銘坤）1110519