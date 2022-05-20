新北確診病患分群照護 降低中重症比例

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本土疫情延燒，新北市長侯友宜20日表示，從每日新增確診曲線圖觀察，目前新北疫情仍在相對高點，下星期也應仍在高峰，市府同時盤點醫療量能後，仍請市民一起協助保有醫療能量，專心照顧中重症患者。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年5月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府表示，今天啟動COVID-19確診者分群照護，依年齡與症狀急迫性，分成80歲以上高度照護、優先、一般照護群，緊急就醫者啟動綠色通道或119送醫，以降低死亡與中重症。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午在市府舉行，市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋參與，公布確定病例2萬3704人，居家照護執行中11萬6060人，居家隔離列管數4萬3726人。

侯友宜表示，從每日新增確診曲線圖觀察，目前新北市的疫情仍在相對高點，下星期也應仍在高峰，市府同時盤點醫療量能後，仍請市民一起協助保有醫療能量，專心照顧中重症患者。

侯友宜在說明會表示，為了讓醫護能夠安心照護確診病患，今天起啟動「分群照護」，將依照年齡與健康狀態，分成高度照護群、優先照護群、一般照護群。

衛生局秘書高詩琪告訴中央社記者，有限的醫療人力要照顧居家照護者以及每日新增的確診病患，是龐大的工作負荷；分群照護的概念，將80歲以上列為優先照護，核心醫院與診所接獲確診名單後，篩選出高齡族群，可立即啟動遠距醫療、用藥評估，搶黃金時間在5日內可以立即給藥，以降低病患轉成中重症。

至於65歲以上、12歲以下孩童、多重慢性病患者，列為優先照護對象，除給遠距醫療、給藥，必要時也可啟動綠色通道送醫。

衛生局說，12歲至64歲的確診病患則列為一般照護對象，這些族群也較無資訊落差，可使用健康管理系統雙向回報健康狀況，有症狀時安排遠距醫療。

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衛生局並公布，目前新北專責病房開出2234床，空床率31%，集中檢疫中心共1368房、2177床，空床率51%。高危險族群列為高度照護，不但可及時給藥，降低轉為中重症的機率，同時，也降低專責病房負擔與醫護人員的壓力。

劉和然回答媒體詢問時強調，地方政府與中央同心防疫，過程中，發現問題、找出解決方法，並提前因應預先準備；部分可獲中央快速回應，部分問題遲未解決以致引起民怨；不過，地方仍盼持續溝通與協調，讓問題快速解決，並不希望捲入惡意的政治口水。（編輯：張銘坤）1110520

（新北市政府提供）