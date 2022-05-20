北市近萬件居隔書陳情 黃珊珊：確診者的同住者才有

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市副市長黃珊珊今天表示，許多民眾陳情沒拿到居隔書，但中央8日就改成確診者的同住者才會被匡列，同班級、職場、一起出去玩等都不會有居隔書，「不要再特別跟我們要」。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊說明居家隔離通知書發送相關問題。

黃珊珊表示，統計1至19日關於居隔書的陳情就有9722件，都是民眾反映資料錯誤或是沒收到。

黃珊珊指出，北市居家隔離者超過1萬7000人，而中央8日就修改居家隔離對象，改為確診者的同住親友才被匡列，與確診者同職場、班級、一起吃飯或出去玩等等都不會被匡列，自然就沒有居隔書。

黃珊珊說，另個情況是中央的確診者自主填報系統沒有防呆機制，導致資料有誤，希望中央盡速解決。

另一方面，北市府的防疫專區網站新增文字客服，黃珊珊指出，從10日試營運到現在使用狀況都蠻好的，每天約有200多人，呼籲民眾多加利用，一樣能即時得到解答，比打電話更快。

此外，台北市長柯文哲宣布北市今天新增1萬1414例本土病例，而過去3天北市防疫急門診總使用人數約1萬2000到1萬3000人，沒特別增加；總共2543個專責病床還有897個空位。

柯文哲呼籲，快篩陽性民眾若是65歲以下、只需要拿普通的感冒藥，最推薦去車來速篩檢站，既方便速度又快；65歲以上民眾則可用視訊診療、急門診或是請親友拿檢體代為拿藥，不要自己跑去一般門診或是醫院看病，以免傳染他人。

在疫苗施打方面，副市長蔡炳坤表示，北市第12期疫苗預約打氣稍微提升，以打第3劑的比例最高，為64.89%，應與0+7政策有關；而兒童入校接種莫德納方面，158校已完成90校，這90校的7萬多名學生中約1萬多人接種完、施打率14.56%。

蔡炳坤表示，輝瑞兒童疫苗的注意事項已發給家長，預計26日開始接種，家長可好好考慮。

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另外，北市高中職以下學校全面遠距教學至27日，是否延長。蔡炳坤回應，雖然是規定23至27日遠距，但因碰到週末，實際上師生長達9天不會群聚，應該有相當防疫效果、降低確診，之後再評估是否延長。

媒體提問遠距教學不包含幼兒園，是否調整。蔡炳坤表示，幼兒園孩童的照顧需求比較高，若也停止實體到校，對家長影響大，且幼兒園遠距教學不易，若停課業者需要退費，市府也要顧及私校的生存，已請教育局好好溝通。（編輯：張銘坤）1110520