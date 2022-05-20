降低群聚風險 北市各式社福據點暫停至6月10日

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市社會局今天表示，因應COVID-19疫情，各類型社福據點暫停服務至6月10日，無法接種的嬰幼兒風險較高，親子館與育兒友善園停止入館至6月30日。

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台北市社會局新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北市府20日召開府級防疫會議，決議北市各類型的社福據點繼續暫停服務至6月10日，其中無法施打疫苗的嬰幼兒風險較高，親子館與育兒友善園停止入館至6月30日。

社會局長周榆修表示，近日因應疫情確診人數仍持續上升，為確保民眾健康安全及降低群聚感染風險，社會局轄下社區照顧關懷據點、長青學苑、老人服務中心及石頭湯、身心障礙者社區日間活動據點、社區發展及互助共好方案、兒少據點與小站4月25日至6月10日仍持續停止實體課程活動等，親子館與育兒友善園持續停止入館至6月30日，呼籲大家共同配合防疫措施，共度難關。（編輯：張銘坤）1110520