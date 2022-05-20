逾7成新北高中以下公私學校 5/23起線上教學1週

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府教育局今晚表示，面對疫情在相對高點，新北市位於熱區，340所高中以下公私立學校，經校內防疫會議決定，超過7成將於下週23日起至27日，實施居家線上教學。

新北市府教育局晚間以文字說明表示，全新北的高中以下的公私立學校總數約340所學校，依照中央的標準採因地制宜，透過教育局、校長、家長、教師會、防疫專家充分討論準備。

教育局說，面對疫情在相對高點，各校經校內防疫會議決定，預計下週（5月23日至27日）位於高風險的熱區上的學校，大概有7成多的學校實施居家線上教學。

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教育局說，新北是台灣的縮影，務實面對區域差異、照顧學生學習、關懷弱勢，彈性處理學校疫情。依照高風險跟低風險、疫情變化等做好防疫，並彈性授權各校視風險高低決定是否全校居家線上教學。

教育局說，各校仍可視疫苗施打、定期評量、技能檢定或其他特殊情況，保持彈性讓學生返校；6月底前，視疫情滾動式調整。最重要的是，不管採線上、實體上課或線上分流，孩子們的基本照顧，學校都會負起責任，兼顧學生健康與學習，請家長安心。（編輯：張銘坤）1110520