融合教育多元輔導試辦計畫補助6萬 6/6開放申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北24日電）教育部推動融合教育多元輔導試辦計畫，協助教保機構邀特教及幼教專家入園輔導，幫助身心障礙幼生適性學習，一般地區最高補助新台幣6萬元，6月6日起受理申請。

教育部今天新聞稿指出，為協助身心障礙幼生適性學習，國民及學前教育署自109學年起推動「補助教保服務機構辦理融合教育多元輔導試辦計畫」，協助教保服務人員針對班級內有特殊需求的身心障礙幼生或疑似生，發展適齡適性且符合個別需求的教保活動課程。

國教署說明，此試辦計畫協助教保服務機構邀請特教及幼教專家學者入園輔導，並補助相關經費，一般地區最高補助6萬元，離島、原住民及偏遠地區最高補助12萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

輔導人員會透過入班觀察、讀書會、個案研討、議題討論、跨班合作教學、親職教育等方式，協助教保服務人員及專業人員共同合作，因應幼兒需求調整教保環境及課程教學，建立適合一般生及特生一起玩、一起學的多元融合環境，引導及鼓勵幼兒彼此互相了解。

111學年度融合教育多元輔導試辦計畫自6月6日至30日受理申請，歡迎有收托身心障礙幼生（含疑似生）的教保服務機構踴躍申請，國教署也會於6月6日舉辦線上申請說明會，即日起至5月30日可上網（https://tinyurl.com/2zvccf8x）報名。（編輯：管中維）1110524