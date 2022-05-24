職業傷病通報系統上線 免註冊就可通報

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）為了及早發現職災個案並讓職災服務儘速介入，勞動部建置職業傷病通報系統，讓職災個案本人、醫院、雇主甚至是一般民眾，只要知道遭遇職災的個案，免註冊就可通報。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署組長林秋妙會中表示，職災勞工能不能順利重返職場工作，取決於職災個案的早期發現及服務介入，為了防堵事業單位害怕受罰而有隱匿職災通報的情況，配合勞工職業災害保險及保護法上路，日前已建置職業傷病通報系統。

林秋妙表示，職業傷病通報系統將擴大通報來源，只要是遭遇職業傷病勞工的本人、醫療院所、雇主或其他知道勞工遭遇職業傷病的人員，都可以透過此系統通報，且通報不需要申請帳號，就可透過網頁將發生職災的個案姓名、傷病情形、聯絡方式及通報者資訊等登錄於系統中。

林秋妙指出，系統接獲通報後，就會依勞工職業災害保險及保護法相關規定，整合職業傷病通報資訊，由中央與地方政府職災勞工專業服務人員協力，依職災個案需求，適時轉介至職業傷病診治認可醫療機構、認可職能復健專業機構或其他相關單位，提供勞工必要的後續服務及協助。

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林秋妙提到，這個通報系統與勞動部職業安全衛生法所規定，要求雇主在重大職災發生的8小時內通報系統並不同，提醒事業單位勞動場所若發生職安法所定職業災害時，雇主仍應依法通報勞動檢查機構。

不過，林秋妙指出，這個系統將會結合通報資料與勞檢及勞保資料等勾稽比對，未來如果勞工通報職災，經勾稽比對發現雇主沒有盡重大職災通報義務時，也會將資料提供給勞檢機構，由勞檢機構進行後續處理。（編輯：管中維）1110524