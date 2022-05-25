台大風險中心調查 不到1成企業揭露氣候相關財務

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（中央社記者張雄風台北25日電）台大風險中心今天發布台灣企業是否進行氣候相關財務揭露調查報告，結果 逾9成企業不清楚碳定價，不到1成企業有揭露相關財務，有揭露的企業中，6成多已開始進行低碳創新。

台大風險社會與政策研究中心今天發布台灣首份針對企業是否進行氣候相關財務揭露（TCFD）的調查報告，以了解企業因應氣候變遷衝擊而進行相關財務揭露的意願與行為。

根據調查結果，受訪404家企業中，僅35家回覆有進行TCFD，比例不到1成，上市櫃企業比非上市櫃更有意願在未來進行TCFD；有做TCFD的35家企業中，6成多企業已開始進行低碳創新，但7成企業尚未有再生能源目標。

然而，多數企業都認為TCFD是未來趨勢，因將其視為重要的策略而開始著手進行，且認為進行TCFD有提升企業形象、減少碳排放量等效益。

另外，在全體受訪404家企業中，高達8成企業認為未來高碳排產品會面臨完全或部分淘汰，5成多企業認為未來擁有高碳排產品者會影響商譽。

雖然6成企業認為未來碳定價會影響營收，但是高達9成多企業並不清楚其碳定價的價格，而且面臨歐盟將啟動全球首個碳邊境調整機制（CBAM）時，其中僅不到3成企業正確指出所屬產業未來會受到歐盟碳關稅管制。

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台大風險中心表示，主要調查構面分別為7大部分，包含企業驅動力、氣候變遷感知、政策感知、治理、策略、風險管理、指標與目標，希望透過調查，可以揭露目前台灣企業面臨氣候變遷的不確定與風險時所展現出的態度與行動。

本次調查是以中華徵信所企業資料庫內收錄年營收額在新台幣1億元以上的企業，或者資本額為1億元以上的企業作為母體調查對象；共回收404筆成功樣本。（編輯：陳清芳）1110525