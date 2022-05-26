台鐵端節正常出勤 正班及70列次加班車將順利開出

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）台灣鐵路工會針對台鐵公司化爭議，原擬在端午節發動不加班活動，昨天宣布暫緩。台鐵在端午連假所有正常班車及原本規劃的70列次加班車，都將順利開出。

交通部長王國材今天應邀到立法院交通委員會，報告「因應端午連假大眾運輸疏運及防疫規劃」及「觀光、旅館、客運等振興補貼方案」。

因台鐵工會暫緩端午節不加班活動，端午連假的正班車都將正常發車，另根據交通部提出的端午連假疏運報告，台鐵全線將加開各級列車70列次，包括西部幹線13列次、東部幹線50列次、南迴線7列次；其中包含配合台東縣政府及花蓮縣政府申請的返鄉及返工專車及接駁區間車6列次。

不過，台鐵工會對中秋節、國慶日及11月26日九合一選舉投票日的不加班規劃仍未取消，將視交通部對未來有關工會提出「安全議題」、「子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」的承諾，再決定後續。

王國材接受媒體聯訪表示，對台鐵工會取消端午節不加班，表達感謝，工會取消不加班除現在運量低，也考量再次發動不加班對民眾的衝擊，同時工會也願對公司化坐下來談。

王國材說，台鐵公司化還有16個子法待擬定，預計今年底通過，從現在起還有半年時間，將針對子法內容與工會溝通，期待勞資一起討論台鐵未來願景。（編輯：陳仁華）1110526