南開科大傳校產捐暨大 教育部：仍在討論階段

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣觀光學院停辦後將校舍捐給空中大學，成為台灣首例，後續陸續傳出多所私校也打算採類似模式，南開科大也傳出有意將校產捐贈暨南大學。教育部今天說，兩校仍在討論階段。

台科大學生會昨天深夜在臉書發文指出，華夏科大未來若走向解散清算，擬將剩餘財產捐給台科大。這項消息引發華夏科大校方震怒，主任秘書鍾國強強調學校並非預警或專案輔導學校；台科大校方也澄清，是在非正式場合與華夏科大談到合作可能性，未得到任何承諾。

私校工會理事長尤榮輝今天告訴中央社記者，南開科技大學也傳出要以類似方式，將校產捐贈給同在南投縣的暨南大學。教職員工擔心沒有配套安置措施，呼籲召開公聽會。

中央社記者詢問教育部，於中午左右獲得文字回應。教育部表示，南開科大目前並非專輔學校，辦學及財務都正常，與暨大的合作案，校內仍在討論中，目前沒收到正式申請。

教育部指出，在考量最佳合作模式、保障教職員生權益及校產公共性的前提下，教育部會尊重南開、暨大兩校後續通及最後的決定。（編輯：卞金峰）1110526