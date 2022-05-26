17縣市大雨特報 中彰投注意劇烈降雨

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（中央社記者余曉涵台北26日電）受到鋒面影響，各地下起大雨，中央氣象局今天也持續針對17縣市發布大雨特報，其中彰化縣、台中市、南投縣則要留意有劇烈降雨。

中央氣象局持續發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天北部及南部地區、中部及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

大雨特報地區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣。

此外，氣象局下午2時7分也針對彰化縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。（編輯：陳仁華）1110526

中央氣象局持續針對17縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）