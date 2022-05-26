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嘉義山區道路落石已清除 雨勢未歇小心通行

2022/5/26 13:42（5/26 14:01 更新）
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嘉義縣阿里山鄉25日降下大雨，部分道路落石坍方，砸損路過2輛轎車，公所緊急封道搶修，26日上午已恢復通行；縣府呼籲用路人小心。（嘉縣警局竹崎分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月26日
嘉義縣阿里山鄉25日降下大雨，部分道路落石坍方，砸損路過2輛轎車，公所緊急封道搶修，26日上午已恢復通行；縣府呼籲用路人小心。（嘉縣警局竹崎分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣阿里山鄉昨天降下大雨，部分道路落石坍方，砸損路過2輛轎車，公所緊急封道搶修，今天上午已全部恢復通行；縣府表示，雨勢尚未停歇，呼籲用路人小心。

嘉義縣阿里山鄉昨天下午雨勢大，169線達邦公路明隧道出口及嘉155線十字村科仔林道路分別發生落石砸中車輛事故，所幸駕駛及乘客都沒有受傷。

嘉義縣政府建設處長郭良江接受中央社記者電訪說，鄉公所與廠商簽訂開口契約，發生落石坍方，馬上就近搶修，上午通報已沒有道路中斷情形，但可能再度因雨發生落石。

郭良江說，通往奮起湖、來吉的嘉155線與通往阿里山鄉山美、新美村的嘉129線，大雨來時也容易落石坍方，呼籲用路人小心。

嘉義氣象站指出，24、25日2天累計降雨，以阿里山鄉142毫米、竹崎鄉奮起湖133.5毫米、番路133毫米最多，沿海布袋鎮也有115毫米。

中央氣象局天氣預報指出，受鋒面影響，今天台灣西半部有局部短暫陣雨或雷雨；明天有局部大雨或豪雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。（編輯：陳仁華）1110526

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