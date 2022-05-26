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梅雨鋒面影響 北市信義路人孔蓋現污水噴泉

2022/5/26 14:12
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）梅雨鋒面帶來連日雨勢，新黨籍台北市議員參選人林岳龍今天指出，信義路四段的人孔蓋昨天竟然出現地下糞污水噴泉奇景，人孔蓋因此不斷掀動，已通報台北市衛工處處理。

林岳龍今天發新聞稿表示，近日梅雨鋒面過境，造成台北市連日大雨，昨天發現信義路四段路旁人孔蓋竟然噴出湧泉，整個人孔蓋也因此不斷掀動，形成街頭奇景。

他說，經拍攝影像求證，確認此為衛工處所轄的衛生下水道管線人孔蓋，且根據過去經驗，這種衛工管線在容易淹積水地點的人孔蓋，若無防止豪大雨積水時逆流滲入的設計，一旦出現暴雨時，很可能發生雨水滲入狹窄的下水道系統，導致糞污水逆灌到周遭建物1樓或地下室。

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林岳龍表示，經透過同黨籍市議員李慶元要求衛工處儘速派員到場處理，隨後也進行後續管線疏通；另，根據衛工處說法，因近年極端氣候，市區發生短延時強降雨時，雨污混流情形下，導致污水管渠系統內水量大增，當管渠系統下游形成滿管狀態，在地勢較低或是水理較差管段就會發生人孔冒水狀況。

林岳龍認為，衛工處應全面調查台北市容易積水地區衛工系統人孔蓋，因滲水導致逆灌民宅的現況， 並迅速變更設置適合低窪地區有防滲設計的人孔蓋，以維護市民的居住權益。（編輯：李亨山）1110526

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