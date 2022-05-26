北市各校遠距教學至6/2 私幼可恢復實體課程

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長柯文哲今天表示，由於疫情仍在高原期，因此在跟學校、家長、教師團體討論之後，中、小學及幼兒園下週繼續遠距教學至6月2日，私立及獨立幼兒園則可以恢復實體課程。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，因為台北、新北是首都生活圈，所以把雙北每日確診人數加起來，可以看出這週比上週低一點，代表開始進入高原期，應該會維持一陣子，不過目前專責病房空床還有853床，醫療量能還可以應付。

柯文哲指出，台北市校園從4月底開始陸續停課，就像汽車踩煞車一樣，讓學童每日確診人數沒有再上升，對疫情擴散有抑制作用，所以配合國小輝瑞兒童疫苗開打，下週持續進行遠距教學至6月2日，國小附設的幼稚園跟著停課。

台北市副市長蔡炳坤補充，私立跟獨立幼兒園因為場域獨立，且業者反映這週回到幼兒園上課的人數還是相當多，希望恢復實體上課，因此可以復課。

蔡炳坤說，青少年BNT也在今天開始進行第3劑校園接種，各校在遠距教學期間仍會照常到校施打疫苗，而期末考、技術型高中實作課程也可以返校辦理，至於國九、高三因為課程已經結束，將維持遠距教學至畢業典禮前一天。

蔡炳坤強調，國小及附幼在遠距教學期間，若家長有生活照顧需求，可以將學生送回學校上基本照顧班，這些經費教育局會另外補助，而清寒學生的午餐費用及載具需求，都會責成學校提早準備好。（編輯：張銘坤）1110526