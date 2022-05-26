防重症腦炎 輝瑞兒童疫苗首日2.4萬人搶打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市大安區銘傳國小26日開打COVID-19兒童疫苗，有小朋友因為緊張而抗拒打針，家人在旁陪同安撫。中央社記者鄭清元攝 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北26日電）昨天是輝瑞COVID-19兒童疫苗開打首日，據疫情指揮中心統計，全台約2.4萬名孩童接種；指揮官陳時中今天表示，將調查私幼等接種意願，協助媒合衛生單位幫忙接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天新增2名孩童染疫病逝及1例幼兒重症，累計16例兒童重症，其中7人腦炎；7名兒童死亡病例中，共有5名合併腦炎、1人敗血症及1例家中死亡。

有媒體詢問，香港先前就已發現Omicron變異株BA.2亞型會增加幼兒腦炎風險，台灣是否有超前部署。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，先前香港發出幼兒染疫後併發腦炎警訊時，衛福部2度召開專家會議，決議增加住院病房整備，以防國內出現類似情形時，可立即因應。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，指揮中心20、21日也訂定兒童腦炎臨床處置指引，當染疫孩童出現特定表徵就會抽血或做頭部相關影像檢查，供臨床依循。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎今天接受電台專訪時說，這次幼兒染COVID-19合併腦炎的情形，和1998年腸病毒71型大流行類似，一旦病毒跑到腦幹，恐在短短1到2天內死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，1998年時調查全台約12萬名兒童確診腸病毒，當時有405人重症、78例死亡，致死率約萬分之6；陳時中坦言，根據目前觀察，當染疫孩子出現嚴重症狀或徵兆時，都已經有點晚了，也是各界比較關心的地方，因此也一再提醒出現抽搐、昏迷等前驅症狀，務必儘速就醫。

輝瑞兒童疫苗昨天開打，可望降低兒童重症風險。根據指揮中心統計，昨天全台共接種8.7萬劑，其中包括2.4萬劑輝瑞兒童疫苗，累計接種5439萬多劑，第1劑人口涵蓋率87.19%、第2劑81.53%、追加劑64.7%、基礎加強劑接種率0.86%。

不過，有家長反應孩子就讀私立幼兒園，沒有安排校園集體接種，要預約也預約不到。陳時中說，會請教育單位統計接種集中接種意願，協助媒合衛生單位幫忙接種，民眾也能省下排隊時間。

另外，昨天傳出一名3歲孩童發高燒，阿嬤帶到急診看診後，醫師請他回家休息，但孩子一直沒有退燒。羅一鈞表示，並未掌握這起個案，但一般而言，如果孩子經過醫師評估認為生命徵象穩定可回家，都會交代要特別注意的事，如有發燒攝氏41度以上、抽搐、昏睡、嘔吐才要立即打119就醫，家長有不清楚的地方也可預約視訊診療或和居家照護團隊尋求協助。（編輯：陳政偉）1110526