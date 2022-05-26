潘孟安：屏東三面環海地貌各異 霸氣是屏東料理特色

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（中央社記者溫貴香台北26日電）屏東縣長潘孟安接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪表示，豪邁、霸氣是屏東料理特色，牛肉火鍋的肉、都切得比台南大塊；他透露，疫情趨緩後最想去日本泡湯，並想再次領略烏克蘭等歐洲風情。

「耳朵出遊不出油」今天釋出潘孟安專訪內容，對於外界常將屏東與墾丁劃上等號，潘孟安以地理面貌指出，從屏東市區到墾丁有100多公里，約是台北到苗栗的距離；且屏東是台灣「唯一」三面環海的地方，擁有太平洋、巴士海峽、台灣海峽，幅員遼闊造就屏東具備各式各樣在地風貌。

對於縣市主打美食地圖發展觀光，潘孟安認為，「美食天堂就在屏東」，豪邁、霸氣是屏東料理特色，像是傳統火鍋料理，不會像台南牛肉湯、肉切得很薄，屏東牛肉火鍋的肉，都切得比台南大塊。

被問到疫情趨緩後最想去的國家，潘孟安表示，離台灣最近的國家就是日本，且好久沒去泡湯，他最想去日本鄉下、真的很美；倘若疫情趨緩且居隔不再嚴格，也應該去領略一下歐洲風情。

談及歐洲，屏東縣民公園今年2月曾打上烏克蘭國旗燈光，傳遞屏東聲援民主、自由的信念。潘孟安有感而發地說，自己對俄羅斯、烏克蘭有特別感情、有年輕的情感與記憶。

潘孟安回憶說，年輕時曾提著一卡皮箱到外國經商，途中見證蘇聯解體、六四天安門事件，而當年周遊烏克蘭、俄羅斯等國經驗，更是孕育他後來從政的養分之一。

至於如何讓屏東驕傲？潘孟安指出，找出在地特色，走出自己的路。他擔任縣長以來，解決了很多歷史共業，增進城市人民彼此的信賴感，培育青年勇於創業，甚至媒合就業市場，要讓人民有一個安居樂業的場域。（編輯：蘇龍麒）1110526