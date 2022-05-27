台北市2車來速可拿抗病毒藥 預約先填用藥與病史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市車來速篩檢站原先被認為不適合拿抗病毒藥，因需問診怕塞車；但副市長黃珊珊今天宣布中正紀念堂與北士科站可領、另開動線，民眾預約記得先填用藥與病史等。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊說明車來速篩檢站轉型事宜。

黃珊珊表示，快篩陽性經醫事人員認定後即確診政策昨天上路，而北市的中正紀念堂與北士科2處車來速今天開始轉型，除了依舊可以做PCR檢測及拿一般藥物以外，也可以拿抗病毒藥。

黃珊珊指出，預約系統今天會開放並修改，需要至車來速拿抗病毒藥的民眾，預約時要填正在使用的藥物及病史等資料，且要符合中央規定的對象才能拿藥。

由於市長柯文哲多次表示，拿抗病毒藥需要問診，速度較慢怕讓車來速塞車、不適合；黃珊珊則說車來速抗病毒藥會有專用動線，與PCR篩檢及拿一般藥物的動線分開，也會視情況增加問診醫師加速流程。（編輯：張銘坤）1110527