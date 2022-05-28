身中3槍崁頂黑熊野放報平安 利用血藤空中築巢

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民國109年底誤入套索且身中3槍的崁頂台灣黑熊Umas，野放後的活動模式大多在白天活動，少數時間在夜間移動。圖為110年8月野放畫面。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）民國109年底誤入套索且身中3槍的崁頂台灣黑熊Umas，野放逾9個月報平安，牠曾回到落入陷阱的山區但未進入部落，目前在無人煙的原始林棲息，利用血藤空中築巢夜間休息。

109年12月間在台東海端鄉崁頂村落入套索的年輕小公熊Umas，經當地布農族人、林務局台東林管處、野灣野生動物救傷中心、屏東科技大學合力搶救脫困，當時在牠身上發現3處槍傷，緊急後送屏科大手術及照養後於去年8月間野放。

台東林管處日前派員實地調查Umas棲息的森林，確認牠「別來無恙」，同時推測還有其他黑熊留下的痕跡，相關人員皆感到十分欣慰。

台東林管處今天發布新聞稿表示，野放後Umas的活動模式大多在白天活動，少數時間在夜間移動。今年1月份氣溫較低，牠的活動頻度也降低，許多時間待在溪溝環境，雖然少了部分的右前肢，但從野放後9個月期間的軌跡分析，不難看出Umas行動頗為矯健、翻山越嶺不斷探索適合的棲地。

Umas的活動範圍大、健康情形推測良好，目前棲息在一處無人煙的原始林內。移動過程中最陡峭的地形坡度估算約達70度，活動範圍海拔介於500到2300公尺之間，範圍約48平方公里。

Umas頸圈回傳定位成功率為88.3%，林管處藉由頸圈回傳的點位，派員進入Umas生活的森林，踏尋牠走過的路徑，在牠白天活動密集區、夜間過夜區和非活動的地區進行系統性的植群調查，除確認有習慣運用熟悉的環境活動及棲息外，也找到Umas連續幾天的過夜點，是一棵有血藤攀附的山黃麻，樹上發現可能是Umas為夜間休息做的巢窩，樹幹也明顯可見新舊不一的黑熊爪痕；爪痕有大有小，判斷此區除了Umas外，可能還有其他黑熊在此活動。

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值得一提的是，Umas當年經由崁頂部落熱心族人周先生通報救傷而槍下逃生，野放後，Umas也曾回到崁頂部落周邊山區，但並未接近聚落，人與熊相安無事當鄰居，也讓研究人員鬆一口氣。

台東林管處表示，近年台東地區發現台灣黑熊蹤跡通報案件顯有增加，台東林管處與海端鄉、卑南鄉合作建立台灣黑熊通報平台，也於黑熊出沒熱點、鄰近部落或社區加強辦理人熊遭遇宣導及通報課程；同時積極在熱點部落推廣改良式獵具，降低非目標物種的受困機率。呼籲如發現受傷待援的野生動物，即時通報縣民專線1999、林務局24小時專線0800000930或就近聯絡林務局各工作站。（編輯：郭諭儒）1110528